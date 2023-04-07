Политолог: заявления США о контрнаступлении ВСУ — метод информационно-психологического давления на поддерживающих РФ украинцев

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал заявления госсекретаря США Энтони Блинкен, согласно которым контрнаступление Украины начнётся в ближайшие недели.

"Когда ты планируешь какую-то спецоперацию, контрнаступление и так далее, очевидно, что необходимо это скрывать, а не трезвонить о намерениях всему миру и рассказывать своему противнику", — отметил специалист.

По его мнению, слова Блинкена являются способом оказывать информационно-психологическое давление на Москву и украинцев, которые симпатизируют России.

"Ещё одна задача — заручиться поддержкой западных кураторов. Киев пытается сказать, что Украина всё ещё держится и готова бороться с Россией, просит оказывать военную и финансовую поддержку", — заключил политолог.

Ранее Блинкен в интервью медиагруппе Funke рассказал о контрнаступлении ВСУ. Их действия поддержит Вашингтон, добавил госсекретарь.

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