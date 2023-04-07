Боевики ВСУ записали видео по ситуации в Бахмуте: в эти сутки решится многое

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины в Бахмуте (Артёмовске) в панике. Они записали видео и заявили, что ситуация в городе страшная.

"Максимально трудно, нереальная жесть, я считаю то, что город за столько времени не окружён, настоящим стратегическим чудом", — заявил один из украинских военных.

Также он добавил, что очень многое решится в следующие сутки, добавив, что для Бахмута очень важны вечер и ночь. Российские силы наступают по трём направлениям, включая центр города, который почти потерян, заявил солдат.

Ранее боевик ВСУ рассказал о тяжёлом положении в Бахмуте, отметив, что всего за полтора часа его подразделение потеряло четырёх человек убитыми и шесть ранеными.

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