Боевики вооружённых сил Украины в Бахмуте (Артёмовске) в панике. Они записали видео и заявили, что ситуация в городе страшная.
"Максимально трудно, нереальная жесть, я считаю то, что город за столько времени не окружён, настоящим стратегическим чудом", — заявил один из украинских военных.
Также он добавил, что очень многое решится в следующие сутки, добавив, что для Бахмута очень важны вечер и ночь. Российские силы наступают по трём направлениям, включая центр города, который почти потерян, заявил солдат.
Ранее боевик ВСУ рассказал о тяжёлом положении в Бахмуте, отметив, что всего за полтора часа его подразделение потеряло четырёх человек убитыми и шесть ранеными.
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Появилось видео с ведением огня украинскими диверсантами в Брянской области.