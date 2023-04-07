РВ: боевики ВСУ в Бахмуте сняли, как их накрывают огнём российские военные

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети продолжают появляться новые видео из Бахмута (Артёмовска), которые выкладывают боевики вооружённых сил Украины (ВСУ). Кадры свидетельствуют о тяжёлых ожесточённых боях.

На кадрах, которые публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале, боевики сняли, как их накрывают огнём российские военные. После прилёта артиллерийского снаряда и взрыва один из солдат в отчаянии спрашивает по радиосвязи у командира, употребляя нецензурные выражения, зачем он его втянул в это.

На втором видео, снятом с балкона разрушенного многоквартирного дома, всушники зафиксировали разрывы снарядов и дым в частном секторе.

Ранее боевики ВСУ в Бахмуте заявили, что ситуация в городе страшная, но в ближайшие сутки решится многое.