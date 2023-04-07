В Сети продолжают появляться новые видео из Бахмута (Артёмовска), которые выкладывают боевики вооружённых сил Украины (ВСУ). Кадры свидетельствуют о тяжёлых ожесточённых боях.
На кадрах, которые публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале, боевики сняли, как их накрывают огнём российские военные. После прилёта артиллерийского снаряда и взрыва один из солдат в отчаянии спрашивает по радиосвязи у командира, употребляя нецензурные выражения, зачем он его втянул в это.
На втором видео, снятом с балкона разрушенного многоквартирного дома, всушники зафиксировали разрывы снарядов и дым в частном секторе.
Ранее боевики ВСУ в Бахмуте заявили, что ситуация в городе страшная, но в ближайшие сутки решится многое.
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Появилось видео с ведением огня украинскими диверсантами в Брянской области.