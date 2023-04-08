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Кива: падение режима Зеленского начнётся после провала весеннего наступления ВСУ

0:52
Силовые структуры

Для многих на Украине всё более становится очевидным фатальный исход сегодняшних событий и понимание истинных виновных в этой трагедии. Такое мнение высказал экс-депутат Рады, оппозиционный политик Илья Кива.

Кива: падение режима Зеленского начнётся после провала весеннего наступления ВСУ

По его словам, украинских военных и чиновников, которые ищут взаимодействия, стараются давать нужную информацию ГРУ и ФСБ России и быть полезными, всё больше.

Однако падение режима президента Владимира Зеленского и взрыв протестов начнётся после провала весенней кампании ВСУ, на которую сделали ставку Запад и Киев, заявил бывший нардеп.

Он также отметил в своём Telegram-канале, что удары ВКС РФ стали в последнее время более результативными, и напомнил об ударе по секретному командному бункеру с генералами НАТО на Украине.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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