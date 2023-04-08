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Кива напомнил об ударе "Кинжалом" по командному пункту с высокопоставленными офицерами НАТО

1:12
Силовые структуры

В последнее время удары российских ВКС стали более результативными. Об этом заявил экс-депутат Рады, оппозиционный украинский политик Илья Кива.

Кива напомнил об ударе "Кинжалом" по командному пункту с высокопоставленными офицерами НАТО

Он отметил в своём Telegram-канале, что недавно на Украине были уничтожены склад боеприпасов и часть импортных артиллерийских орудий националистического полка "Азов"*, был тяжело ранен бывший командир "Азова"* Игорь Михайленко (Черкас).

Кива также напомнил и об ударе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по командному пункту, в котором погибли высокопоставленные офицеры вооружённых сил Украины (ВСУ) и НАТО.

Ранее об этом написало греческое издание. По его информации, в результате удара по секретному бункеру во Львове 14 марта могли быть ликвидированы десятки высших генералов США и НАТО. Данное сообщение пока не подтверждалось, но и не опровергалось официально ни Москвой, ни Вашингтоном.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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ВСЁ о причинах вражды РФ и США за 10 минут
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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