Румынские истребители в пятницу, 7 апреля, перехватили истребители Су-27 ВКС России, которые были замечены в зоне ответственности НАТО. Об этом сообщается на сайте Воздушных сил Румынии.
Отмечается, что пилоты получили уведомления Центра воздушных операций НАТО в немецком Удеме о неидентифицированных самолётах над международными водами Балтийского моря. На перехват были подняты два румынских F-16, которые сопровождали истребители, идентифицированные как российские Су-27, до выхода из зоны ответственности альянса.
Ранее российский военный лётчик рассказал, как за один вылет на Су-27 уничтожил два вертолёта и самолёт Воздушных сил Украины.
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