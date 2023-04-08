Румынские F-16 перехватили истребители Су-27 ВКС России, залетевшие в зону НАТО

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Румынские истребители в пятницу, 7 апреля, перехватили истребители Су-27 ВКС России, которые были замечены в зоне ответственности НАТО. Об этом сообщается на сайте Воздушных сил Румынии.

Отмечается, что пилоты получили уведомления Центра воздушных операций НАТО в немецком Удеме о неидентифицированных самолётах над международными водами Балтийского моря. На перехват были подняты два румынских F-16, которые сопровождали истребители, идентифицированные как российские Су-27, до выхода из зоны ответственности альянса.

Ранее российский военный лётчик рассказал, как за один вылет на Су-27 уничтожил два вертолёта и самолёт Воздушных сил Украины.

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