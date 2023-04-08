Российский военный лётчик Алан Датиев уничтожил в ходе одного их патрулирований на истребителе Су-27 два вертолета Ми-24 и самолёт Су-25 военно-воздушных сил ВСУ за один вылет. Ещё двум украинским штурмовикам пришлось развернуться и улететь. Об этом рассказал телеканал "Звезда".
По словам лётчика ВКС РФ, он сначала обнаружил по радиосигналу две цели, похожие на вертолёты. Они были уничтожены в ходе атаки.
После этого появились ещё три цели, похожие на самолёты. Два развернулись и улетели, поскольку российский пилот создал такие условия, что для них всё закончилось бы плачевно. Но один попытался вступить в бой и был уничтожен.
"3:0 в мою пользу", - заключил герой.
Ранее украинский военный лётчик Вадим Ворошилов выложил в Сеть видео вылета на боевом истребителе.
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