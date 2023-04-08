Глава ВС ВСУ Игнат заявил, что ПВО Украины нечем сбивать новые авиабомбы ВС России

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия производит новый вид авиабомб весом 1,5 тонны. Их нечем сбивать противовоздушной обороне Украины. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передаёт Страна.ua.

Недавно глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил предприятие, которое производит такое вооружение. Данные бомбы могут быть оснащены крыльями и GPS навигацией.

"Полуторатонные бомбы — это уже втрое большая мощность", — отметил Игнат.

Он сообщил, что для противостояния бомбам нужны системы Patriot, Samp-t. А лучше всего подойдут "современные самолёты F-16, способные противостоять российской авиации на дальних подступах".

Игнат отметил, что РФ использует данные бомбы дистанционно и "пока безнаказанно". Это вооружение наносит удары с дистанции более 50 километров и по линии боевого столкновения или государственной границы. Игнат отметил, что Украине нечем доставать запускающие их самолёты.

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