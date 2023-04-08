Россия производит новый вид авиабомб весом 1,5 тонны. Их нечем сбивать противовоздушной обороне Украины. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передаёт Страна.ua.
Недавно глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил предприятие, которое производит такое вооружение. Данные бомбы могут быть оснащены крыльями и GPS навигацией.
"Полуторатонные бомбы — это уже втрое большая мощность", — отметил Игнат.
Он сообщил, что для противостояния бомбам нужны системы Patriot, Samp-t. А лучше всего подойдут "современные самолёты F-16, способные противостоять российской авиации на дальних подступах".
Игнат отметил, что РФ использует данные бомбы дистанционно и "пока безнаказанно". Это вооружение наносит удары с дистанции более 50 километров и по линии боевого столкновения или государственной границы. Игнат отметил, что Украине нечем доставать запускающие их самолёты.
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