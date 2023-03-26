Спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил о том, что Россия использует новый способ нанесения множественных ударов по целям на Украине. Согласно его словам, авиабомбы преобразуются в управляемые боеприпасы.
Игнат пояснил, что Россия располагает большим запасом оружия типа ФАБ-500, и переоборудование их в управляемые дешевле и быстрее, чем создание новых ракет. Он также уточнил, что российские планирующие авиабомбы могут быть сброшены на расстоянии более 50 километров от границы Украины.
"ФАБы (фугасные авиабомбы) у РФ есть в достаточном количестве. Они к ним просто добавляют крылья, GPS и всё. Они есть, их просто нужно модернизировать. Цена вопроса намного меньше, чем производить ракеты", — приводит слова Игната "Русская Весна".
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