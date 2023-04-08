Украинская армия уже потеряла более 300 тысяч человек погибшими и пропавшими без вести. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале.
По словам эксперта, потери ВСУ намного больше, чем официальные цифры, озвученные Киевом, но подсчитать их довольно трудно.
Главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в разговоре с генералом США Марком Милли, что погибли 250 тысяч украинских солдат и около 83 тысяч пропали без вести, примерно 60 тысяч из них уже мертвы, отметил разведчик.
Это даёт примерное число в 315 тысяч погибших, заключил Риттер.
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