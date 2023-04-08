Скотт Риттер: ВСУ уже потеряли убитыми более 300 тысяч человек

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия уже потеряла более 300 тысяч человек погибшими и пропавшими без вести. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале.

По словам эксперта, потери ВСУ намного больше, чем официальные цифры, озвученные Киевом, но подсчитать их довольно трудно.

Главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в разговоре с генералом США Марком Милли, что погибли 250 тысяч украинских солдат и около 83 тысяч пропали без вести, примерно 60 тысяч из них уже мертвы, отметил разведчик.

Это даёт примерное число в 315 тысяч погибших, заключил Риттер.

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