Шокирующее признание сделал один из боевиков ВСУ, находящийся сейчас под Артёмовском. Он рассказал, что украинское командование сформировало специальные отряды, которые занимаются сбором вещей с позиций, обстрелянных российскими войсками. С погибших боевиков снимают обмундирование и забирают оставшиеся на укреплённых пунктах продукты.
"Аптечка, туалетная бумага, фасоль взял. Шоколадка, рукавицы тёплые. Сигареты я возьму. Думаю, меня бог простит, что я у покойника забрал", — комментирует свои действия боевик.
После этого боевик идет к своему однополчанину и рассказывает о добыче. Тот укоряет его и предлагает покойников не обирать. Вдвоём боевики решают, что делать с трупом. Один предлагает оттащить его на украинские позиции и там похоронить, другой не соглашается, ссылаясь на то, что тело "просто развалится по дороге".
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