Боевик ВСУ сгорел под Артёмовском: однополчане забрали его еду и одежду

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Шокирующее признание сделал один из боевиков ВСУ, находящийся сейчас под Артёмовском. Он рассказал, что украинское командование сформировало специальные отряды, которые занимаются сбором вещей с позиций, обстрелянных российскими войсками. С погибших боевиков снимают обмундирование и забирают оставшиеся на укреплённых пунктах продукты.

"Аптечка, туалетная бумага, фасоль взял. Шоколадка, рукавицы тёплые. Сигареты я возьму. Думаю, меня бог простит, что я у покойника забрал", — комментирует свои действия боевик.

После этого боевик идет к своему однополчанину и рассказывает о добыче. Тот укоряет его и предлагает покойников не обирать. Вдвоём боевики решают, что делать с трупом. Один предлагает оттащить его на украинские позиции и там похоронить, другой не соглашается, ссылаясь на то, что тело "просто развалится по дороге".

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