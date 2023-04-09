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Военкор Среда сообщает о взятии в Марьинке шиноремонтного завода, который долгое время был под контролем ВСУ

0:41
Силовые структуры

Российские войска заняли шиноремонтный завод в Марьинке в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщает военкор Сергей Среда.

Военкор Среда сообщает о взятии в Марьинке шиноремонтного завода, который долгое время был под контролем ВСУ

"На Марьинке наши уже заняли шиноремонтный завод и закрепились там", — написал он в своём Telegram-канале.

По мнению журналиста, предприятие взяли "лихо, по-настоящему, по-русски". По информации Среды, потерь среди российских военнослужащих нет.

"Всегда думал, что штурм без потерь — так не бывает. Но как показала Марьинка, такое бывает", — отметил он.

Ранее сообщалось, что улицы Марьинки усеяны телами боевиков ВСУ.

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Российские «Ураганы» бьют по позициям ВСУ
Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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