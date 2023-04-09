Российские войска заняли шиноремонтный завод в Марьинке в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщает военкор Сергей Среда.
"На Марьинке наши уже заняли шиноремонтный завод и закрепились там", — написал он в своём Telegram-канале.
По мнению журналиста, предприятие взяли "лихо, по-настоящему, по-русски". По информации Среды, потерь среди российских военнослужащих нет.
"Всегда думал, что штурм без потерь — так не бывает. Но как показала Марьинка, такое бывает", — отметил он.
Ранее сообщалось, что улицы Марьинки усеяны телами боевиков ВСУ.
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