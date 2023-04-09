Военкор Среда сообщает о взятии в Марьинке шиноремонтного завода, который долгое время был под контролем ВСУ

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска заняли шиноремонтный завод в Марьинке в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщает военкор Сергей Среда.

"На Марьинке наши уже заняли шиноремонтный завод и закрепились там", — написал он в своём Telegram-канале.

По мнению журналиста, предприятие взяли "лихо, по-настоящему, по-русски". По информации Среды, потерь среди российских военнослужащих нет.

"Всегда думал, что штурм без потерь — так не бывает. Но как показала Марьинка, такое бывает", — отметил он.

Ранее сообщалось, что улицы Марьинки усеяны телами боевиков ВСУ.

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