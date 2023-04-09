Во время своего визита в Польшу глава Украины Владимир Зеленский случайно раскрыл планы по созданию антироссийского альянса после завершения боевых действий.
Об этом политолог Руслан Бортник рассказал в интервью газете "Страна.ua".
"За кулисами отечественной политики действительно обсуждаются сценарии, что, если Украине не удастся быстро вступить в Евросоюз и НАТО, может произойти расширение функций Люблинского треугольника и создание нового политического образования, включающего также Латвию, Эстонию и Молдову", — о плане Киева и Варшавы сказал аналитик.
По его словам, за углубление сотрудничества между ними высказывается общественное мнение Украины и Польши, а социально-экономическая интеграция уже достигла "небывалых" масштабов. На этом фоне заявление Зеленского, что "в будущем между странами не будет границ", лишь подливает масла в огонь, отметил Бортник.
В СВР РФ не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Незалежной. Глава ведомства Сергей Нарышкин уже заявлял, что Варшава прорабатывает сценарии расчленения Украины.
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