Киевский политолог Соскин: США отправляют украинцев на убой

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вашингтон отправляет граждан Украины на смерть ради интересов Запада, при этом и не думают принимать страну в НАТО.

Об этом сообщил украинский экономический эксперт Олег Соскин.

По его мнению, Киев уже потерял 1 трлн евро, инфраструктуру и большое количество украинцев, защищая интересы США.

"Ребята, вы там, типа, сражайтесь за наши интересы "золотого миллиарда", гибните там, пусть города у вас разрушаются, университеты, школы, техникумы, дети сиротами будут, десятки тысяч детей уже вообще пропало, погибли тысячи уже, десятки тысяч женщин, детей, надругательство. Никакого НАТО вам не светит и никакую даже "дорожную карту" мы вам не дадим", — отметил аналитик.

По его словам, летом будет встреча членов Альянса в Вильнюсе. Польша, Литва, Латвия, Эстония предложили дать Украине "дорожную карту" на вступление в НАТО, но США, ФРГ и Венгрия были абсолютно против.