Полковник Никишин: Запад осуществляет секретные поставки вооружения Украине

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Страны Запада осуществляют скрытые поставки Украине военной техники, поскольку без лишнего внимания рассчитывают обучить на ней солдат ВСУ. Об этом заявил полковник запаса, Герой России Александр Никишин в беседе с URA.RU.

Эксперт уверен, что западные партнёры Киева наверняка делают различные секретные поставки вооружения, а говорить о них будут лишь спустя несколько месяцев.

Делается это, по мнению полковника, потому, что надо ввести вооружение в строй, доставить, укомплектовать и обучить украинских солдат.

Секретность поставок может быть налажена для того, чтобы западная техника смогла без проблем попасть на территорию Украины, и её не уничтожили российские военные, отметил собеседник агентства.

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