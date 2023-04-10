Страны Запада осуществляют скрытые поставки Украине военной техники, поскольку без лишнего внимания рассчитывают обучить на ней солдат ВСУ. Об этом заявил полковник запаса, Герой России Александр Никишин в беседе с URA.RU.
Эксперт уверен, что западные партнёры Киева наверняка делают различные секретные поставки вооружения, а говорить о них будут лишь спустя несколько месяцев.
Делается это, по мнению полковника, потому, что надо ввести вооружение в строй, доставить, укомплектовать и обучить украинских солдат.
Секретность поставок может быть налажена для того, чтобы западная техника смогла без проблем попасть на территорию Украины, и её не уничтожили российские военные, отметил собеседник агентства.
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