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Полковник Никишин: Запад осуществляет секретные поставки вооружения Украине

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Силовые структуры

Страны Запада осуществляют скрытые поставки Украине военной техники, поскольку без лишнего внимания рассчитывают обучить на ней солдат ВСУ. Об этом заявил полковник запаса, Герой России Александр Никишин в беседе с URA.RU.

Полковник Никишин: Запад осуществляет секретные поставки вооружения Украине

Эксперт уверен, что западные партнёры Киева наверняка делают различные секретные поставки вооружения, а говорить о них будут лишь спустя несколько месяцев.

Делается это, по мнению полковника, потому, что надо ввести вооружение в строй, доставить, укомплектовать и обучить украинских солдат.

Секретность поставок может быть налажена для того, чтобы западная техника смогла без проблем попасть на территорию Украины, и её не уничтожили российские военные, отметил собеседник агентства.

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Вы ахнете! Война РФ и США - правда, о которой вам не расскажут по ТВ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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