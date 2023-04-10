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"Солнцепёки" и авиация ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ на Краснолиманском направлении

0:54
Силовые структуры

ВС России с помощью штурмовой авиации и тяжёлых огнемётных систем (ТОС-1А) "Солнцепёк" ударили по позициям украинских военных на Краснолиманском направлении спецоперации.

"Солнцепёки" и авиация ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ на Краснолиманском направлении

По словам начальника пресс-службы группировки "Центр" Александра Савчука, российская авиация атаковала ВСУ неуправляемыми ракетами, а "Солнцепёки" — термобарическими снарядами.

"Противник понёс потери в личном составе и технике", — отметил он в беседе с РИА Новости.

Как пояснил представитель Минобороны, российским подразделениям также удалось поразить пункты временной дислокации и склад боеприпасов ВСУ. Для ударов по целям использовались фугасные авиационные бомбы, уточнил Савчук.

Он добавил, что расчёты противовоздушной обороны ликвидировали несколько украинских беспилотников на Краснолиманском направлении.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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