"Солнцепёки" и авиация ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ на Краснолиманском направлении

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС России с помощью штурмовой авиации и тяжёлых огнемётных систем (ТОС-1А) "Солнцепёк" ударили по позициям украинских военных на Краснолиманском направлении спецоперации.

По словам начальника пресс-службы группировки "Центр" Александра Савчука, российская авиация атаковала ВСУ неуправляемыми ракетами, а "Солнцепёки" — термобарическими снарядами.

"Противник понёс потери в личном составе и технике", — отметил он в беседе с РИА Новости.

Как пояснил представитель Минобороны, российским подразделениям также удалось поразить пункты временной дислокации и склад боеприпасов ВСУ. Для ударов по целям использовались фугасные авиационные бомбы, уточнил Савчук.

Он добавил, что расчёты противовоздушной обороны ликвидировали несколько украинских беспилотников на Краснолиманском направлении.

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