ВС России с помощью штурмовой авиации и тяжёлых огнемётных систем (ТОС-1А) "Солнцепёк" ударили по позициям украинских военных на Краснолиманском направлении спецоперации.
По словам начальника пресс-службы группировки "Центр" Александра Савчука, российская авиация атаковала ВСУ неуправляемыми ракетами, а "Солнцепёки" — термобарическими снарядами.
"Противник понёс потери в личном составе и технике", — отметил он в беседе с РИА Новости.
Как пояснил представитель Минобороны, российским подразделениям также удалось поразить пункты временной дислокации и склад боеприпасов ВСУ. Для ударов по целям использовались фугасные авиационные бомбы, уточнил Савчук.
Он добавил, что расчёты противовоздушной обороны ликвидировали несколько украинских беспилотников на Краснолиманском направлении.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Киево-Печерской лавре сообщили о чудесах, которые начали происходить после решения украинский властей о выселении монахов.