Дандыкин назвал большим успехом ВС РФ ликвидацию штаба "Харьков" с военнослужащими ВС Украины

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Уничтожение штаба Вооружённых сил Украины "Харьков" ВС РФ — большой успех для армии России, потому что в таких местах обычно находятся высокопоставленные офицеры или военнослужащие элитных подразделений. Такие специалисты проходят длительную подготовку и замену им найти проблематично. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, подобные штабы обычно находятся недалеко от линии разграничения. Они занимаются сбором и обработкой оперативной информации с определённого участка фронта.

"Уничтожение передового командного пункта этой группировки — это, безусловно, успех", — отметил Дандыкин в беседе с "Известиями".

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