Уничтожение штаба Вооружённых сил Украины "Харьков" ВС РФ — большой успех для армии России, потому что в таких местах обычно находятся высокопоставленные офицеры или военнослужащие элитных подразделений. Такие специалисты проходят длительную подготовку и замену им найти проблематично. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
По его словам, подобные штабы обычно находятся недалеко от линии разграничения. Они занимаются сбором и обработкой оперативной информации с определённого участка фронта.
"Уничтожение передового командного пункта этой группировки — это, безусловно, успех", — отметил Дандыкин в беседе с "Известиями".
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