Губернатор Курской области Роман Старовойт отменил военный парад на День Победы из соображений безопасности.
Об этом он заявил на оперативном совещании.
"Приближается большой праздник, великий праздник День Победы в Великой Отечественной войне. В соответствии с решениями, которые мы приняли на прошлой неделе во взаимодействии с федеральными коллегами, теми, кто обеспечивает безопасность в Курской области, принято решение военный парад 9 мая на территории Курской области не проводить, учитывая текущую ситуацию", — в частности, сказал глава региона.
По его словам, формат проведения "Бессмертного полка" ещё не определён. По этой акции решение появится позднее.
Напомним, в Курской области продлён высокий (жёлтый) уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 года там действует средний уровень реагирования: усилен пропускной режим и контроль на основных автотрассах.
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