В Курске отменён военный парад на День Победы

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Губернатор Курской области Роман Старовойт отменил военный парад на День Победы из соображений безопасности.

Об этом он заявил на оперативном совещании.

"Приближается большой праздник, великий праздник День Победы в Великой Отечественной войне. В соответствии с решениями, которые мы приняли на прошлой неделе во взаимодействии с федеральными коллегами, теми, кто обеспечивает безопасность в Курской области, принято решение военный парад 9 мая на территории Курской области не проводить, учитывая текущую ситуацию", — в частности, сказал глава региона.

По его словам, формат проведения "Бессмертного полка" ещё не определён. По этой акции решение появится позднее.

Напомним, в Курской области продлён высокий (жёлтый) уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 года там действует средний уровень реагирования: усилен пропускной режим и контроль на основных автотрассах.