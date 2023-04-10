Меняйло попросил проверить жалобу на плохое отношение к мобилизованным из Северной Осетии

После жалобы на плохое отношение к мобилизованным из Северной Осетии глава республики Сергей Меняйло обратился в военную прокуратуру. Политик сообщил об этом в своём Telegram-канале.

Местная жительница, обратившаяся к чиновнику, рассказала об издевательствах в отношении мобилизованных. На аудио- и видеозаписи, которую опубликовала женщина, видно, как командир батальона одного из полков, выполняющих задачи на Херсонском направлении, "совершенно непозволительно обращается со своими подчиненными". В данном полку служат 46 мобилизованных из Северной Осетии.

На видео двое мужчин бьют военнослужащего и заставляют его извиниться. В конце оператор (видимо, командир) требует купить себе новый спальник.

Меняйло отметил, что уже известно, кто этот человек. Также направлено обращение в военную прокуратуру СВО и Южного военного округа, идёт выяснение всех обстоятельств, написал глава республики.

Он подчеркнул, что издевательства недопустимы даже в условиях выполнения боевых задач, где необходима строжайшая дисциплина, и поддерживать боевой дух в солдатах нужно совсем не так.

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