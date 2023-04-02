Мобилизованный из Самарской области взял в заложники около десяти военных в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал "База" в воскресенье.
Инцидент, по информации издания, произошёл в деревне Плавна. 35-летний мужчина, призванный в рамках частичной мобилизации, узнал о гибели на спецоперации своих племянников, после чего взял в заложники трёх офицеров и от трёх до пяти мобилизованных в местном доме культуры.
Отмечается, что никаких требований он не выдвигал, при себе у него были автомат и гранаты, которые солдат угрожал применить в случае необходимости.
Дом культуры был окружён полицией, договориться с мобилизованным попытался командир его воинской части. Ему удалось это сделать через час — боец сдался и отпустил заложников.
Добавим, официально Минобороны РФ пока не подтверждало и никак не комментировало данную информацию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во второй половине апреля в зоне СВО в Донбассе появятся танки "Чёрный орёл", которые будут охотиться на немецкие "Леопарды" и британские "Челленджеры".