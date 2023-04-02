"База": в Брянской области мобилизованный взял в заложники около десяти военных

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мобилизованный из Самарской области взял в заложники около десяти военных в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал "База" в воскресенье.

Инцидент, по информации издания, произошёл в деревне Плавна. 35-летний мужчина, призванный в рамках частичной мобилизации, узнал о гибели на спецоперации своих племянников, после чего взял в заложники трёх офицеров и от трёх до пяти мобилизованных в местном доме культуры.

Отмечается, что никаких требований он не выдвигал, при себе у него были автомат и гранаты, которые солдат угрожал применить в случае необходимости.

Дом культуры был окружён полицией, договориться с мобилизованным попытался командир его воинской части. Ему удалось это сделать через час — боец сдался и отпустил заложников.

Добавим, официально Минобороны РФ пока не подтверждало и никак не комментировало данную информацию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.