Армия Украины вряд ли будет пытаться переходить в полномасштабное наступление в Запорожской области в ближайшие дни. Об этом заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, киевскому режиму придётся отложить наступательную операцию из-за неблагоприятных погодных условий. Как пояснил чиновник, в Запорожской области прогнозируют дожди.
"Наступать в такую погоду не совсем разумно — просто увязнешь в грязи", — отметил Рогов в беседе с ТАСС.
При этом он добавил, что украинская армия по-прежнему накапливает резервы на линии соприкосновения. Вооружённые силы РФ готовятся оборонять свои позиции, а также периодически наносят удары по объектам противника, заключил представитель администрации.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о сорванном контрнаступлении боевиков ВСУ и наёмников из стран НАТО в Запорожской области.
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