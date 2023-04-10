Рогов: ВСУ вряд ли начнут наступление в Запорожской области в ближайшие дни

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия Украины вряд ли будет пытаться переходить в полномасштабное наступление в Запорожской области в ближайшие дни. Об этом заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, киевскому режиму придётся отложить наступательную операцию из-за неблагоприятных погодных условий. Как пояснил чиновник, в Запорожской области прогнозируют дожди.

"Наступать в такую погоду не совсем разумно — просто увязнешь в грязи", — отметил Рогов в беседе с ТАСС.

При этом он добавил, что украинская армия по-прежнему накапливает резервы на линии соприкосновения. Вооружённые силы РФ готовятся оборонять свои позиции, а также периодически наносят удары по объектам противника, заключил представитель администрации.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о сорванном контрнаступлении боевиков ВСУ и наёмников из стран НАТО в Запорожской области.

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