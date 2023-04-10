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В Германии рассказали о росте влияния "фашистской первой леди" Азова* Катерины Прокопенко

1:22
Силовые структуры

Немецкие политики всё чаще взаимодействуют с женой одного из командиров батальона "Азов"* Катериной Прокопенко.

В Германии рассказали о росте влияния "фашистской первой леди" Азова* Катерины Прокопенко

Об этом заявили журналисты Junge Welt. Как отметили в СМИ, женщина посетила МИД Германии, беседовала с политиком Марилуизой Бек, членом земельного парламента Лилией Усик и несколькими членами парламента ФРГ, в том числе представителем Комитета по правам человека Кнутом Абрахамом. В издании назвали Прокопенко одной из влиятельных и "обхаживаемых" немецкими чиновниками фигур.

"В министерстве недавно принимали высоких гостей. Была приглашена одна из первых леди фашистской империи "Азов", которая содержит военные бригады, дружинников, свою партию и даже собственную секретную службу", — подчеркнули в JW.

По информации журналистов, Прокопенко сочла мероприятие в МИД плодотворным. Власти пообещали ей помочь, отметила супруга командира.

В СМИ заявили, что муж Катерины Денис Прокопенко ещё до присоединения к батальону состоял в неонацистских расистских сообществах, которые нападали на футбольных фанатов в 2015 году.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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«Азов* — это секта, смесь СС и ИГИЛ*» — кто создал и почему?
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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