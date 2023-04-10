Немецкие политики всё чаще взаимодействуют с женой одного из командиров батальона "Азов"* Катериной Прокопенко.
Об этом заявили журналисты Junge Welt. Как отметили в СМИ, женщина посетила МИД Германии, беседовала с политиком Марилуизой Бек, членом земельного парламента Лилией Усик и несколькими членами парламента ФРГ, в том числе представителем Комитета по правам человека Кнутом Абрахамом. В издании назвали Прокопенко одной из влиятельных и "обхаживаемых" немецкими чиновниками фигур.
"В министерстве недавно принимали высоких гостей. Была приглашена одна из первых леди фашистской империи "Азов", которая содержит военные бригады, дружинников, свою партию и даже собственную секретную службу", — подчеркнули в JW.
По информации журналистов, Прокопенко сочла мероприятие в МИД плодотворным. Власти пообещали ей помочь, отметила супруга командира.
В СМИ заявили, что муж Катерины Денис Прокопенко ещё до присоединения к батальону состоял в неонацистских расистских сообществах, которые нападали на футбольных фанатов в 2015 году.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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