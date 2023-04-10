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"Царьград: боец с позывным "Ратибор" рассказал о нраве нацистов, которые сжигают заживо и расстреливают своих же

1:27
Силовые структуры

Случаи жёсткой расправы над своими же бойцами командирами нацбатов ВСУ периодически становятся известны общественности. Несколько дней назад в Сети появилась информация от дезертировавшего боевика "Кракена"* о зверствах, которые устроил командир. Сначала он избил бойцов, а после сжёг заживо.

"Царьград: боец с позывным "Ратибор" рассказал о нраве нацистов, которые сжигают заживо и расстреливают своих же

Боец подразделения Союза добровольцев Донбасса с позывным "Ратибор" рассказал военному корреспонденту "Царьграда", что националистические батальоны украинских войск используются в основном в качестве заградотрядов. Он сообщил об очередном случае, когда нацисты показали весь свой нрав. Три всушника сдались в плен, поделившись подробностями.

"После неудачной атаки они стали возвращаться назад и увидели, как "Айдар"** расстреливает раненых, прекративших наступать на наши позиции. После такого зрелища ни о чём, кроме сдачи нам в плен, речи быть уже не могло", — пишет источник.

Ни "Кракен"*, ни "Айдар"** не щадят никого, убивая неугодных, даже если это свои.

* подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.

** украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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