Впереди раздел Украины, в ходе которого к РФ отойдут центральные регионы, а к Польше — западная часть.
Об этом сообщил украинский профессор журналистики Никита Василенко.
"Русские хотят взять Брянщину и Сумщину, поляки хотят и имеют право на Львов, который исторически польский город. А юридическое право на то и проститутка, чтобы каждый раз его оспаривать. Поляки имеют полное право говорить, что Львов — польский город", — цитирует Василенко "ПолитНавигатор".
Но даже польские солдаты не считают Львов украинским городом, отметил аналитик. А многие беженцы с Восточной Украины, которые уезжать оттуда не собираются, совсем не расположены идти "под поляков".
Пока Незалежная будет сильная, Львов будет украинским, а при другом раскладе он уйдёт к Варшаве, подытожил журналист.
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