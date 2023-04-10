В Киеве рассказали, что Россия и Польша начнут делить Украину

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Впереди раздел Украины, в ходе которого к РФ отойдут центральные регионы, а к Польше — западная часть.

Об этом сообщил украинский профессор журналистики Никита Василенко.

"Русские хотят взять Брянщину и Сумщину, поляки хотят и имеют право на Львов, который исторически польский город. А юридическое право на то и проститутка, чтобы каждый раз его оспаривать. Поляки имеют полное право говорить, что Львов — польский город", — цитирует Василенко "ПолитНавигатор".

Но даже польские солдаты не считают Львов украинским городом, отметил аналитик. А многие беженцы с Восточной Украины, которые уезжать оттуда не собираются, совсем не расположены идти "под поляков".

Пока Незалежная будет сильная, Львов будет украинским, а при другом раскладе он уйдёт к Варшаве, подытожил журналист.