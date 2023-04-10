Украинское контрнаступление откладывается из-за дефицита западного оружия

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Контрнаступление ВСУ откладывается из-за дефицита оружия.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко со ссылкой на руководителя холдинга структур безопасности "Русь", эксперта комплексной безопасности Романа Насонова.

Полковник запаса уверен, что украинское командование не решается дать приказ о наступлении по причине дефицита техники, а также дефицита обученных солдат, способных воевать на этой технике.

Наступление армии Украины ранее широко анонсировалось Киевом. В НАТО не скрывали своих ожиданий и подталкивали руководство ВСУ к этому.

Например, президент Чехии Павел Петр сказал, что у Украины будет лишь один шанс на контрнаступление, имея в виду ограниченные возможности поддержки ЕС.