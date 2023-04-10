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Дандыкин призвал ВС России нанести упреждающий удар для срыва контрнаступления ВС Украины

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Силовые структуры

Для срыва планируемого ВСУ контрнаступления армии России следует нанести упреждающий авиаудар. Так считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Дандыкин призвал ВС России нанести упреждающий удар для срыва контрнаступления ВС Украины

Он предупредил, что наступление киевских войск состоится в конце апреля либо в начале мая. По словам Дандыкина, ВС России создали глубоко эшелонированную оборону, в которой увязнет техника ВС Украины.

"Но бои будут очень серьёзные и жёсткие. Все говорят, что для них это последний шанс — ну да, наверное, больше у них людских ресурсов не хватит. Для нас же весь вопрос в том, чтобы узнать, когда выдвинуться на позиции", — отметил эксперт в беседе с "Известиями".

Он призвал ВС РФ нанести упреждающий удар авиацией.

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Где будут наступать ВСУ?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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