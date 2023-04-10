Для срыва планируемого ВСУ контрнаступления армии России следует нанести упреждающий авиаудар. Так считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Он предупредил, что наступление киевских войск состоится в конце апреля либо в начале мая. По словам Дандыкина, ВС России создали глубоко эшелонированную оборону, в которой увязнет техника ВС Украины.

"Но бои будут очень серьёзные и жёсткие. Все говорят, что для них это последний шанс — ну да, наверное, больше у них людских ресурсов не хватит. Для нас же весь вопрос в том, чтобы узнать, когда выдвинуться на позиции", — отметил эксперт в беседе с "Известиями".