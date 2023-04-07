МК: Шурыгин назвал дезинформацией утечку данных секретных документов о наступлении войск ВСУ весной 2023 года

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В прессе появилась информация о том, что Пентагон начал внутреннее расследование о неких утечках своих секретных планов подготовки ВСУ к наступлению. Это следует рассматривать исключительно как масштабнейшую программу дезинформации, которая запущена в расчёте на то, чтобы ввести в заблуждение командование ВС РФ и российское политическое руководство. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

"Я рассматриваю появившуюся информацию о секретных планах исключительно как вброс, который американцы сделали для того, чтобы ввести нас в заблуждение. Потому что слишком много у них связано с этим наступлением", — рассказал эксперт в беседе с "МК".

Он отметил, что силы Украины в указанных документах преуменьшены, как минимум, втрое. Информация в них не соответствует реальному состоянию ударных группировок ВСУ.

Шурыгин подчеркнул, что у ВС РФ достаточно сил для того, чтобы отбить наступление противника.

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