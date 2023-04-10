Российские войска нанесли новый удар по мосту на Украине, откуда боевики совершали набеги на Брянщину

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России окончательно уничтожили мост, который ВСУ использовали для переброски диверсионно-разведывательных групп на российскую территорию. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный.

Напомним, 9 апреля Су-34 Западного военного округа атаковали мост, который использовали диверсанты ГУР Украины для переброски к российской границе своих диверсионно-разведывательных групп. В результате удара ракетой Х-29ТД половина пролета моста была уничтожена.

"И вот сегодня воины ЗВО мост судя по всему добили. Ничто так не радует, как системный подход", — написал Поддубный.

Как итог, за сутки российская авиация совершила три результативных вылета для уничтожения инфраструктуры противника.

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