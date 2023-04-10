Вооружённые силы России окончательно уничтожили мост, который ВСУ использовали для переброски диверсионно-разведывательных групп на российскую территорию. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный.
Напомним, 9 апреля Су-34 Западного военного округа атаковали мост, который использовали диверсанты ГУР Украины для переброски к российской границе своих диверсионно-разведывательных групп. В результате удара ракетой Х-29ТД половина пролета моста была уничтожена.
"И вот сегодня воины ЗВО мост судя по всему добили. Ничто так не радует, как системный подход", — написал Поддубный.
Как итог, за сутки российская авиация совершила три результативных вылета для уничтожения инфраструктуры противника.
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