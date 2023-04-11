Во время обороны Артёмовска (Бахмута) ВСУ понесли большие потери. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
"Сейчас, по некоторым данным, занято более 85% территории города. Асфальтированные дороги снабжения для украинских сил практически перекрыты — находятся под нашим огневым воздействием", — поделился эксперт в беседе с "Известиями".
В таких условиях крайне тяжело вести бой. ВСУ потеряли в Артёмовске несколько десятков тысяч военнослужащих и большое количество техники.
Дандыкин не исключает, что войска Украины отойдут к Часову Яру, так как другого пути у них нет. Пока неизвестно, смогут ли они удержать оборону, поскольку ВС РФ продвигаются вперёд днём и ночью.
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На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.