Дандыкин заявил, что войска ВС Украины потеряли в Артёмовске десятки тысяч военнослужащих

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Во время обороны Артёмовска (Бахмута) ВСУ понесли большие потери. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

"Сейчас, по некоторым данным, занято более 85% территории города. Асфальтированные дороги снабжения для украинских сил практически перекрыты — находятся под нашим огневым воздействием", — поделился эксперт в беседе с "Известиями".

В таких условиях крайне тяжело вести бой. ВСУ потеряли в Артёмовске несколько десятков тысяч военнослужащих и большое количество техники.

Дандыкин не исключает, что войска Украины отойдут к Часову Яру, так как другого пути у них нет. Пока неизвестно, смогут ли они удержать оборону, поскольку ВС РФ продвигаются вперёд днём и ночью.

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