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РВ: в Артёмовске уничтожена группа нацистского спецназа ВС Украины "Волки Да Винчи"

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Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехах армии РФ.

РВ: в Артёмовске уничтожена группа нацистского спецназа ВС Украины "Волки Да Винчи"

В Бахмуте (Артёмовске) ликвидирована группа нацистского спецназа "Волки Да Винчи". Отмечается, что данное объединение украинских военнослужащих несёт крупные потери.

Напоминаем, 19 февраля боевики проинформировали, что ВС России ликвидировали нацистов из группировки "Гонор". Военнослужащие воевали в составе нацистского спецподразделения "Волки Да Винчи".

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа "Ахмат" ликвидировали крупную группу ВСУ.

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Реальные причины СВО
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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