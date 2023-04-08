РВ: в Артёмовске уничтожена группа нацистского спецназа ВС Украины "Волки Да Винчи"

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехах армии РФ.

В Бахмуте (Артёмовске) ликвидирована группа нацистского спецназа "Волки Да Винчи". Отмечается, что данное объединение украинских военнослужащих несёт крупные потери.

Напоминаем, 19 февраля боевики проинформировали, что ВС России ликвидировали нацистов из группировки "Гонор". Военнослужащие воевали в составе нацистского спецподразделения "Волки Да Винчи".

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа "Ахмат" ликвидировали крупную группу ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.