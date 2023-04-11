Полковник Тимошенко: наступление ВСУ начнётся после нахождения слабых точек в обороне ВС РФ

Украинскому командованию для контрнаступления нужно создать превосходство в численности, обеспечить авиационную поддержку, прикрытие ПВО, но самое главное — найти слабость в российской обороне, заявил военный эксперт Михаил Тимошенко.

По его словам, если Киеву не удастся обеспечить все составляющие, удар ВСУ может и не состояться.

Именно для этого, пояснил военный эксперт, в ближайшие дни украинские силы начнут вести активную разведку

"Будут разведывательные группы лазить. Будет попытка проверки боем ударными батальонами", — предупредил Тимошенко в интервью изданию URA.RU.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.