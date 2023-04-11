Украинскому командованию для контрнаступления нужно создать превосходство в численности, обеспечить авиационную поддержку, прикрытие ПВО, но самое главное — найти слабость в российской обороне, заявил военный эксперт Михаил Тимошенко.
По его словам, если Киеву не удастся обеспечить все составляющие, удар ВСУ может и не состояться.
Именно для этого, пояснил военный эксперт, в ближайшие дни украинские силы начнут вести активную разведку
"Будут разведывательные группы лазить. Будет попытка проверки боем ударными батальонами", — предупредил Тимошенко в интервью изданию URA.RU.
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На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.