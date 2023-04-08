Депутат Медведев: Сроки наступления ВСУ уже обозначены

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Все разговоры западных аналитиков о неготовности украинской армии к нападению являются отвлекающий манёвром, уверен депутат Мосгордумы, публицист Андрей Медведев.

"Это свидетельствует о том, что ВСУ готовы к наступлению, сроки уже обозначены, и сроки обозримые", — подчеркнул он в прямом эфире телеканала "Россия 1".

Медведев также призвал не относиться с доверием к "потерянным" Пентагоном секретным документам, так как это может оказаться масштабной попыткой дезинформации командования ВС России.

В НАТО давно поняли, напомнил публицист, что значительную часть сражений можно выиграть в информационном поле, чем Североатлантический альянс неоднократно пользовался.

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