Все разговоры западных аналитиков о неготовности украинской армии к нападению являются отвлекающий манёвром, уверен депутат Мосгордумы, публицист Андрей Медведев.
"Это свидетельствует о том, что ВСУ готовы к наступлению, сроки уже обозначены, и сроки обозримые", — подчеркнул он в прямом эфире телеканала "Россия 1".
Медведев также призвал не относиться с доверием к "потерянным" Пентагоном секретным документам, так как это может оказаться масштабной попыткой дезинформации командования ВС России.
В НАТО давно поняли, напомнил публицист, что значительную часть сражений можно выиграть в информационном поле, чем Североатлантический альянс неоднократно пользовался.
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