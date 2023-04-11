Картаполов: новые правила получения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных

Новые правила получения повесток в военные комиссариаты будут распространяться не только на срочников, но и на всех военнообязанных, следует из заявления председателя комитета Госдумы по обороне генерал-полковника Андрея Картаполова.

При этом депутат добавил, что мобилизованные уже находятся на службе в российских ВС, поэтому их изменения не затронут. Картаполов также напомнил, что частичная мобилизация в РФ завершена и не осуществляется в данный момент.

"Новые правила будут действовать для всех граждан, которые находятся в запасе", — подчеркнул генерал в беседе с ТАСС.

Ранее в России предложили высылать цифровые повестки для явки в военкоматы с помощью портала "Госуслуги", однако бумажные повестки тоже планируется оставить.

Кроме того, Картаполов сообщал о скором создании информационной базы воинского учёта населения, которая поможет актуализировать сведения в этой области.

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