Новые правила получения повесток в военные комиссариаты будут распространяться не только на срочников, но и на всех военнообязанных, следует из заявления председателя комитета Госдумы по обороне генерал-полковника Андрея Картаполова.
При этом депутат добавил, что мобилизованные уже находятся на службе в российских ВС, поэтому их изменения не затронут. Картаполов также напомнил, что частичная мобилизация в РФ завершена и не осуществляется в данный момент.
"Новые правила будут действовать для всех граждан, которые находятся в запасе", — подчеркнул генерал в беседе с ТАСС.
Ранее в России предложили высылать цифровые повестки для явки в военкоматы с помощью портала "Госуслуги", однако бумажные повестки тоже планируется оставить.
Кроме того, Картаполов сообщал о скором создании информационной базы воинского учёта населения, которая поможет актуализировать сведения в этой области.
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