Генерал Картаполов объяснил отсутствие необходимости менять статус СВО на Украине

Поставка западных танков на Украину не является поводом изменить статус спецоперации российской армии на "войну". Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. Он подчеркнул, что каждая страна имеет полное право продавать своё оружие кому угодно.

Генерал назвал поставки тяжёлой артиллерии в Киев новым витком напряжённости, который выводит боевые действия на высокий уровень.

"Но это не повод объявлять войну Германии и другим странам. Мы это видим, запомним, найдём ответы на эти недружелюбные действия по отношению к нашей стране", — заключил он в разговоре с РБК.