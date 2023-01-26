Поставка западных танков на Украину не является поводом изменить статус спецоперации российской армии на "войну". Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. Он подчеркнул, что каждая страна имеет полное право продавать своё оружие кому угодно.
Генерал назвал поставки тяжёлой артиллерии в Киев новым витком напряжённости, который выводит боевые действия на высокий уровень.
"Но это не повод объявлять войну Германии и другим странам. Мы это видим, запомним, найдём ответы на эти недружелюбные действия по отношению к нашей стране", — заключил он в разговоре с РБК.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров прокомментировал учебные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", находящегося в Атлантике.