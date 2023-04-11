Глава Крыма Аксёнов: армия РФ готова к контрнаступлению ВСУ, катастрофы не будет

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия готова к весеннему контрнаступлению Вооружённых сил Украины (ВСУ), следует из заявления руководителя Крыма Сергея Аксёнова.

По его словам, планы Киева, связанные с наступательной операцией, нельзя недооценивать. При этом он отметил, что в Крыму и на подступах к полуострову уже возведены необходимые оборонительные сооружения, которые в случае необходимости будут применяться по назначению.

Как пояснил Аксёнов, у России более чем достаточно сил для отражения возможных ударов, поэтому армия страны готова к любому развитию событий в ходе специальной военной операции (СВО), в том числе к контрнаступлению Киева.

"Мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет", — сказал политик журналистам.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что у Украины недостаточно резервов для проведения наступательной операции весной.

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