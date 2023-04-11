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Ян Гагин: у ВСУ недостаточно резервов для успешного контрнаступления

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Силовые структуры

У Вооружённых сил Украины (ВСУ) нет достаточного количества резервов для успешного контрнаступления. Об этом сообщил советник врио руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Ян Гагин: у ВСУ недостаточно резервов для успешного контрнаступления

При этом он отметил, что Киеву удалось собрать серьёзную группировку неподалёку от населённого пункта Часов Яр. В других зонах боевых действий Украина тоже активно накапливает живую силу и вооружение, уточнил советник.

"Но того, что находится на самой линии соприкосновения, на мой взгляд, недостаточно для серьёзного успеха в контрнаступлении", — подчеркнул Гагин в эфире "России 1".

Ранее военспец Василий Дандыкин призвал нанести упреждающий авиаудар для срыва планируемого контрнаступления Украины. Эксперт считает, что украинские войска начнут атаку в конце апреля — начале мая.

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"Скоро начнется": Где ждать наступление ВСУ? РОГОВ раскрыл планы врага
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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