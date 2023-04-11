Ян Гагин: у ВСУ недостаточно резервов для успешного контрнаступления

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У Вооружённых сил Украины (ВСУ) нет достаточного количества резервов для успешного контрнаступления. Об этом сообщил советник врио руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

При этом он отметил, что Киеву удалось собрать серьёзную группировку неподалёку от населённого пункта Часов Яр. В других зонах боевых действий Украина тоже активно накапливает живую силу и вооружение, уточнил советник.

"Но того, что находится на самой линии соприкосновения, на мой взгляд, недостаточно для серьёзного успеха в контрнаступлении", — подчеркнул Гагин в эфире "России 1".

Ранее военспец Василий Дандыкин призвал нанести упреждающий авиаудар для срыва планируемого контрнаступления Украины. Эксперт считает, что украинские войска начнут атаку в конце апреля — начале мая.

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