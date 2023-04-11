МК: Клинцевич предсказал террористические рейды ВС Украины вглубь территории России 9 мая

1:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Потенциальный сценарий террористического акта ВСУ с захватом мирных жителей в населённых пунктах на границе Брянской области может осуществиться ко Дню Победы. Об этом заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов и военный эксперт Андрей Клинцевич. Как отметил он в интервью "МК", противник, возможно, уже подготовил технику с запасом топлива для такой операции.

"Наступление обязательно случится. Потому что на кону репутация США. Весь мир наблюдает за спецоперацией. Поэтому нанесение политического поражения России является сейчас приоритетным", — сказал он.

Клинцевич предположил, что ВСУ могут ударить как по Крыму, так и по городам на территории России.

"Это может быть и Брянск, и другие города вдоль границы. Есть большая вероятность того, что к 9 мая противник будет готовить большую провокацию с проходом вглубь нашей территории", — поделился мнением эксперт.

ВСУ могут прорвать линию обороны и выйти на оперативный простор, а дальше пойти в глубину. Для этого Киев сейчас готовит высокомобильную колёсную технику с американскими боевыми машинами Stryker.

По словам эксперта, для ВСУ такие действия будут "билетом в один конец". Боевиков уничтожат либо возьмут в плен.

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