Боевик вооружённых сил Украины (ВСУ) записал видео с поля боя и рассказал об очень тяжёлом сражении с российскими военными сегодня. Он заявил, что в шоке от происходящего. Ролик опубликовали военкоры "Русской весны" в своём Telegram-канале.
"Тяжкий бой, есть "двухсотые", много "трёхсотых". Мы рубимся целый день. Я лежу, жду на эвакуацию, немного истёк кровью, голова кружится. Прямой прилёт мины в окоп", — рассказывает боевик под звуки артиллерийской стрельбы.
Он также показал, что ему перебило осколком руку и ногу.
Ранее сегодня боевики ВСУ, воюющие в Бахмуте, призвали Украину готовиться к самому худшему.
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На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.