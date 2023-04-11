РВ: боевик ВСУ рассказал о тяжёлом" бое — есть "двухсотые", много трёхсотых"

Боевик вооружённых сил Украины (ВСУ) записал видео с поля боя и рассказал об очень тяжёлом сражении с российскими военными сегодня. Он заявил, что в шоке от происходящего. Ролик опубликовали военкоры "Русской весны" в своём Telegram-канале.

"Тяжкий бой, есть "двухсотые", много "трёхсотых". Мы рубимся целый день. Я лежу, жду на эвакуацию, немного истёк кровью, голова кружится. Прямой прилёт мины в окоп", — рассказывает боевик под звуки артиллерийской стрельбы.

Он также показал, что ему перебило осколком руку и ногу.

Ранее сегодня боевики ВСУ, воюющие в Бахмуте, призвали Украину готовиться к самому худшему.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.