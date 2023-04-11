Российские войска взяли под контроль все административные здания в Артёмовске

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Все административные здания в Артёмовске находятся под контролем Вооружённых сил России. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его информации, на западе города идут ожесточённые бои. ВСУ оказывают сопротивление, но отступать им некуда: по боевикам работают заградительные отряды.

Основные удары российских войск сейчас сосредоточены в районе железной дороги. Именно там находится последняя линия сопротивления ВСУ.

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