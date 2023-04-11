Все административные здания в Артёмовске находятся под контролем Вооружённых сил России. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его информации, на западе города идут ожесточённые бои. ВСУ оказывают сопротивление, но отступать им некуда: по боевикам работают заградительные отряды.
Основные удары российских войск сейчас сосредоточены в районе железной дороги. Именно там находится последняя линия сопротивления ВСУ.
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На Украине продолжаются гонения киевского режима на УПЦ, которые сопровождаются серией странных смертей участников и организаторов религиозного рейдерства.