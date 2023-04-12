Военспец Рожин сообщил о ликвидации грузинского наёмника ВСУ в Артёмовске

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) ликвидирован грузинский наёмник, который сражался на стороне киевского режима. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

По его словам, на Артёмовском направлении скончался "иностранный легионер", уроженец города Зугдиди Арсен Кецбая.

"Ликвидирован очередной наёмник из Грузии Арсен Кецбая в квадрате Артёмовска", — уточнил военспец в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что на Украине уничтожили французского наёмника, действовавшего в составе Интернационального легиона Вооружённых сил Украины (ВСУ). Представители МИД Франции выразили соболезнования родственникам и друзья погибшего солдата.

В конце марта также сообщалось о смерти командира взвода польских наёмников Михаила Павински в зоне СВО.

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