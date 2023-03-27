Командир взвода польских наёмников Михаил Павински ликвидирован в зоне СВО

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На прошлой неделе под Кременной в ЛНР ликвидирован командир взвода польских наёмников. Об этом сообщают польские СМИ, которые также пишут, что боевик по имени Михал получил зимой орден "За мужество" от киевского режима.

Как отмечают военные эксперты в Telegram, ликвидированным поляком стал Михаил Павински, прибывший на Украину весной 2022 года в первой партии наёмников из Польши. Именно он был награждён в январе президентом Владимиром Зеленским.

Ранее военный эксперт Ян Гагин подтвердил ликвидацию польских и грузинских наёмников в районе Авдеевки и объяснил, почему они очень боятся сдаваться в плен российским военным.

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