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Командир взвода польских наёмников Михаил Павински ликвидирован в зоне СВО

0:46
Силовые структуры

На прошлой неделе под Кременной в ЛНР ликвидирован командир взвода польских наёмников. Об этом сообщают польские СМИ, которые также пишут, что боевик по имени Михал получил зимой орден "За мужество" от киевского режима.

Командир взвода польских наёмников Михаил Павински ликвидирован в зоне СВО

Как отмечают военные эксперты в Telegram, ликвидированным поляком стал Михаил Павински, прибывший на Украину весной 2022 года в первой партии наёмников из Польши. Именно он был награждён в январе президентом Владимиром Зеленским.

Ранее военный эксперт Ян Гагин подтвердил ликвидацию польских и грузинских наёмников в районе Авдеевки и объяснил, почему они очень боятся сдаваться в плен российским военным.

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Генерал ФСБ Михайлов: "Украинский военный живет на фронте 3 часа"
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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