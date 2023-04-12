Батарея гаубиц "Мста-С" уничтожила скопление солдат ВСУ на Запорожском направлении

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы РФ, применив самоходные 152-миллиметровые гаубицы "Мста-С", ударили по скоплению боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении спецоперации.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на командира гаубичной батареи с позывным "Днепр", российские военные используют высокоточные боеприпасы во время атак с помощью "Мста-С".

"Сегодня работали по самоходной артиллерийской установке противника и скоплениям живой силы украинских военных формирований", — поделился боец.

Он добавил, что предварительно батарея "Мста-С" получила координаты целей, после чего несколько залпов расчётов ликвидировали вооружение и боевиков ВСУ. По его словам, самоходные установки, завершив атаку, сменили позицию во избежание попадания под огонь ВСУ.

Командир также подчеркнул, что российские подразделения не сталкиваются с дефицитом снарядов.

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