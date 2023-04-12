Марочко: на Донецком направлении выросли небоевые потери ВСУ из-за суррогатного алкоголя

Артёмовская группировка украинской армии несёт потери из-за суррогатного алкоголя, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в населённом пункте Часов Яр отравления солдат ВСУ спиртным носят массовый характер.

"За несколько дней отравилось порядка 10 боевиков, из которых восемь умерло и двое находятся в реанимации", — добавил подполковник НМ ДНР в отставке в своём Telegram-канале.

Украинское командование не смогло выяснить, где военнослужащие взяли алкоголь, и сейчас предлагает все силы, чтобы поймать продавца.

Ранее представитель ВВС Украины признал скорый крах противовоздушной обороны ВСУ.

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