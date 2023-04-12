Scripps News: спикер ВВС Украины Игнат признался в скором крахе украинской ПВО

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия вскоре окажется беззащитной перед ракетами и дронами ВС РФ, заявил представитель ВВС Украины Юрий Игнат.

Сейчас ВСУ пользуются советской техникой и боеприпасами, но их запасы подходят к концу.

"Старая советская техника ломается — могут закончиться не только боезапасы ракет, но и сами системы могут перестать работать. Запчасти тоже заканчиваются", — пояснил Игнат в интервью американскому изданию Scripps News.

Так как снаряды и материалы для обслуживания этих систем производит только Россия, доступ к ним для Киева закрыт. Это означает, что если Запад не поставит ВСУ иностранные противовоздушные комплексы, Москва начнёт полноценно применять свои истребители и бомбардировщики.

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