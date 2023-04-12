Украинская армия вскоре окажется беззащитной перед ракетами и дронами ВС РФ, заявил представитель ВВС Украины Юрий Игнат.
Сейчас ВСУ пользуются советской техникой и боеприпасами, но их запасы подходят к концу.
"Старая советская техника ломается — могут закончиться не только боезапасы ракет, но и сами системы могут перестать работать. Запчасти тоже заканчиваются", — пояснил Игнат в интервью американскому изданию Scripps News.
Так как снаряды и материалы для обслуживания этих систем производит только Россия, доступ к ним для Киева закрыт. Это означает, что если Запад не поставит ВСУ иностранные противовоздушные комплексы, Москва начнёт полноценно применять свои истребители и бомбардировщики.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На Украине продолжаются гонения киевского режима на УПЦ, которые сопровождаются серией странных смертей участников и организаторов религиозного рейдерства.