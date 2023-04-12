Депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал заявления украинских политиков о сроках контрнаступления Киева в новых регионах РФ.
Он назвал шаги Украины по наращиванию сил для наступательной операции "хаотичными движениями", которые приведут ВСУ к полному провалу на линии соприкосновения. По его словам, киевский режим хочет запутать ВС России, разглашая информацию о сроках контрудара.
"Всё это политические игры и попытка заработать очередные дивиденды у западных кураторов и каким-то образом спутать планы нашей армии", — пояснил депутат в беседе с РИА Новости.
Шеремет добавил, что подразделения РФ сделают всё возможное для падения киевского режима. Он также обратил внимание на негодование граждан Украины, которые обвиняют Киев в сокрытии реальных потерь среди бойцов ВСУ. Парламентарий допустил начало гражданских бунтов на территории этой страны.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом 2023 года.
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На Украине продолжаются гонения киевского режима на УПЦ, которые сопровождаются серией странных смертей участников и организаторов религиозного рейдерства.