Шеремет: Киев ведёт политические игры, разглашая сроки контрнаступления ВСУ

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал заявления украинских политиков о сроках контрнаступления Киева в новых регионах РФ.

Он назвал шаги Украины по наращиванию сил для наступательной операции "хаотичными движениями", которые приведут ВСУ к полному провалу на линии соприкосновения. По его словам, киевский режим хочет запутать ВС России, разглашая информацию о сроках контрудара.

"Всё это политические игры и попытка заработать очередные дивиденды у западных кураторов и каким-то образом спутать планы нашей армии", — пояснил депутат в беседе с РИА Новости.

Шеремет добавил, что подразделения РФ сделают всё возможное для падения киевского режима. Он также обратил внимание на негодование граждан Украины, которые обвиняют Киев в сокрытии реальных потерь среди бойцов ВСУ. Парламентарий допустил начало гражданских бунтов на территории этой страны.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом 2023 года.

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