Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ вполне может начаться уже летом. При этом он отметил, что Киев не испытывает давление со стороны своих западных "друзей и партнеров".
"Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100, а то и больше процентов", - заявил Шмыгаль.
Ранее в Киеве заявляли, что решение о конкретной дате контрнаступления ещё не принято. Это станет известно в последний момент.
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