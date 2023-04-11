В Киеве заявили, что контрнаступление ВСУ начнётся уже этим летом

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ вполне может начаться уже летом. При этом он отметил, что Киев не испытывает давление со стороны своих западных "друзей и партнеров".

"Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100, а то и больше процентов", - заявил Шмыгаль.

Ранее в Киеве заявляли, что решение о конкретной дате контрнаступления ещё не принято. Это станет известно в последний момент.

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