CNN: США уверены в быстром проигрыше украинской армии

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Белом доме уверены, что украинская армия не сможет достичь успехов на поле боя, сообщили американские СМИ со ссылкой на секретные документы Минобороны США.

Судя по разведданным Пентагона, попавшим в открытый доступ, украинское вооружение имеет множество "слабых мест", а ВСУ находятся в "безвыходном положении".

"Украине будет трудно достичь успехов. В документах, попавших в Сеть, указывается на возможный тупик в конфликте", — цитирует телеканал CNN свой источник, близкий к военным кругам.

Подобные утечки, пояснил собеседник журналистам, сильно вредят Киеву и подрывают моральный дух украинских войск.

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