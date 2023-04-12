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CNN: США уверены в быстром проигрыше украинской армии

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Силовые структуры

В Белом доме уверены, что украинская армия не сможет достичь успехов на поле боя, сообщили американские СМИ со ссылкой на секретные документы Минобороны США.

CNN: США уверены в быстром проигрыше украинской армии

Судя по разведданным Пентагона, попавшим в открытый доступ, украинское вооружение имеет множество "слабых мест", а ВСУ находятся в "безвыходном положении".

"Украине будет трудно достичь успехов. В документах, попавших в Сеть, указывается на возможный тупик в конфликте", — цитирует телеканал CNN свой источник, близкий к военным кругам.

Подобные утечки, пояснил собеседник журналистам, сильно вредят Киеву и подрывают моральный дух украинских войск.

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Вот они - причины конфликта России и Украины. С чего всё начиналось?
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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