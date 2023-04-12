Полковник Кнутов допустил, что ВСУ нанесут удары по Москве в День Победы

Боевики украинской армии могут применить против Москвы беспилотники и нанести удары по столице в День Победы. Об этом заявил военный эксперт, полковник ПВО Юрий Кнутов. В Белгородской, Брянской и Курской областях уже возведена необходимая защита, сообщил он.

Полковник отметил, что в состав многоэшелонированной противовоздушной обороны (ПВО) входят зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, С-300М2, С-350 "Витязь", а также ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Однако российские системы столкнулись с "тяжелейшей проблемой", предупредил Кнутов.

"В той же столице квадрокоптеры часто используются разными ведомствами без оповещения других структур. В результате силы ПВО приводятся в повышенную боевую готовность. А потом выясняется, что это гражданский квадрокоптер. Для ПВО это тяжелейшая проблема. Из-за этого, кстати, у вражеских беспилотников появляется шанс", — подчеркнул эксперт в беседе с "МК".

По мнению Кнутова, украинская армия начнёт наступление ближе к майским праздникам, поскольку в это время грунт высохнет, и западным танкам будет проще перемещаться.

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