Военкор Сладков удивился тактике командования ВСУ и потерям войск Украины в Артёмовске

ВСУ несут большие потери в Артёмовске (Бахмуте). Сейчас Киев направляет туда подразделения, которые вели подготовку к контрнаступлению. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков в эфире радио "Говорит Москва". Он удивился действиям украинского командования.

Журналист рассказал, что если восемь боевиков ВСУ попадают в полукольцо и погибают, оказывая отчаянное сопротивление, то на их место перебрасывают до 20 новых военнослужащих, которых чуть позже также списывают в безвозвратные потери.

"ВСУ теряют людей. Не понимаю, что это — прострация или задумка такая. Но они уже теряют людей, которых приберегли для наступления. Видимо, идея наступления показалась слишком преждевременной или уже поздней. Почувствовали, что опаздывают с этим делом на Украине. И они решили подкрепление сжечь в артёмовском котле", — заявил Сладков.

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