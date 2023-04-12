Российский Су-27 был поднят в воздух над Балтийским морем после появления немецкого самолёта

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Истребитель Су-27 ВКС России выполнил сопровождение патрульного самолёта Германии над водами Балтийского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что сближение немецкого самолёта с государственной границей РФ произошло 12 апреля. В ответ в воздух был поднят истребитель Су-27 из числа несущих дежурство по противовоздушной обороне сил Западного военного округа, который должен был идентифицировать цель и предотвратить нарушение государственной границы РФ.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии", — говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

В итоге нарушение государственной границы допущено не было, немецкий самолёт был вынужден выполнить разворот и сменить курс. Су-27 благополучно приземлился в аэропорте базирования.

В ведомстве отметили, что поставленная задача была выполнена пилотами Су-27 на основании международных норм, касающихся воздушного пространства над нейтральными водами — опасного сближения с самолётом ФРГ допущено не было.

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